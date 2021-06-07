Emekli olmak isteyenlere güzel haber: Yeni hak geldi maaş bağlanacak!
Son yürürlüğe giren yapılandırma yasasından Bağ-Kur’lu vatandaşlara müjde çıktı. Daha az ödeyerek ihyalarını gerçekleştirip emekli olabilecekler. İşte detaylar...
Meclis'ten geçerek yasalaşan yapılandırmalar milyonlarca vatandaşın borcundan kurtulmasını sağlıyor. Yasada Bağ-Kur'lu vatandaşlara da güzel bir var. Buna göre borcu olanlar daha az ödeyerek emekli olabilecek. İşte merak edilen tüm detaylar...
Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in ilgili yazısı şöyle; Ana para üzerindeki ceza ve faizler silinecek küçük bir enflasyon farkı eklenecek. Peşin ödeyenler bu farkın yüzde 90'ından da kurtulacak. Taksitler ise 18 aya kadar çıkacak.
İki ayda bir ödeme olacağından 36 ay vade yapılabilecek. Yapılandırma sadece borçluları değil Bağ-Kur'luları da sevindirdi.
Prim borcu olan ya da geçmişte sigorta süresini donduranlar, önemli imkanlara kavuştu. İşte yapılandırmada Bağ-Kur'lulara getirilen imkanların detayları...