Emekli olmak isteyenlere güzel haber: Yeni hak geldi maaş bağlanacak!

Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in ilgili yazısı şöyle; Ana para üzerindeki ceza ve faizler silinecek küçük bir enflasyon farkı eklenecek. Peşin ödeyenler bu farkın yüzde 90'ından da kurtulacak. Taksitler ise 18 aya kadar çıkacak.