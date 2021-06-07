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Emekli olmak isteyenlere güzel haber: Yeni hak geldi maaş bağlanacak!

Emekli olmak isteyenlere güzel haber: Yeni hak geldi maaş bağlanacak!

Son yürürlüğe giren yapılandırma yasasından Bağ-Kur’lu vatandaşlara müjde çıktı. Daha az ödeyerek ihyalarını gerçekleştirip emekli olabilecekler. İşte detaylar...

Emekli olmak isteyenlere güzel haber: Yeni hak geldi maaş bağlanacak!

Meclis'ten geçerek yasalaşan yapılandırmalar milyonlarca vatandaşın borcundan kurtulmasını sağlıyor. Yasada Bağ-Kur'lu vatandaşlara da güzel bir var. Buna göre borcu olanlar daha az ödeyerek emekli olabilecek. İşte merak edilen tüm detaylar... 

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Emekli olmak isteyenlere güzel haber: Yeni hak geldi maaş bağlanacak!

Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in ilgili yazısı şöyle; Ana para üzerindeki ceza ve faizler silinecek küçük bir enflasyon farkı eklenecek. Peşin ödeyenler bu farkın yüzde 90'ından da kurtulacak. Taksitler ise 18 aya kadar çıkacak.

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Emekli olmak isteyenlere güzel haber: Yeni hak geldi maaş bağlanacak!

İki ayda bir ödeme olacağından 36 ay vade yapılabilecek. Yapılandırma sadece borçluları değil Bağ-Kur'luları da sevindirdi.

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Emekli olmak isteyenlere güzel haber: Yeni hak geldi maaş bağlanacak!

Prim borcu olan ya da geçmişte sigorta süresini donduranlar, önemli imkanlara kavuştu. İşte yapılandırmada Bağ-Kur'lulara getirilen imkanların detayları...

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