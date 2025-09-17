BIST 11.166
Emekli olacaklara son 7 yıl kuralı! Nelere dikkat etmeniz gerekiyor?

Emekliliği yaklaşan SSK ve Bağ-Kur çalışanları, son 7 yılda hangi kurumdan prim ödediklerine göre emekli olacakları kurumu belirliyor. 1 Ekim 2008 öncesi sigortalılarda son 7 yıldaki primlerin yarısından fazlası hangi kurumdaysa oradan emeklilik hakkı kazanılıyor.

Emekliliği yaklaşanlar, emeklilik dilekçesini verecek olanları ilgilendiren "7 yıl kuralı" büyük önem arz ediyor.

Türkiye'de milyonlarca kişi son yıllarda emekli oldu. Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a yönelik gerçekleştirilen düzenleme sonrasında birçok sosyal güvenliğe sahip kişi emeklilik dilekçesini  verdi.

Genç yaşta hem emekli olup hem de çalışmaya devam ederek diğer çalışanlara yönelik fırsat elde edenler dışında yeni emekli olacakları ilgilendiren gelişmeler de bulunuyor.

EMEKLİ OLACAKLAR DİKKAT ETMELİ

 Emekli olacakları ilgilendiren ana konulardan biri de son 7 yıl kuralı olarak öne çıkıyor.Emekliliğine son 7 yıl kala SSK ya da Bağ-Kur üzerinden prim ödeyen çalışanların hangi kurumdan emekli olacağına dair belirsizliği ortadan kaldıran kural var.

