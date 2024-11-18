Emekli olacaklara kritik uyarı! Daha yüksek maaş alabilirsiniz

"SAHTE SİGORTALILIĞA DİKKAT ETMESİ GEREKİR"

Erdursun Dünya gazetesindeki köşesinde şu ifadeleri kullandı:

SSK’dan emekli olup Bağ-Kur’a göre hem daha az prim ödeyip hem de daha yüksek emekli aylığı almak için son 2 bin 520 gün içinde SSK günlerinin daha fazla olması gerekir. 28/02/2011 sonrasında kendi adına iş­yeri olan ve zorunlu Bağ-Kur’lu olması gereken kişi, kendi şirketi dışında başka bir işyerinde sigortalı çalışabilir.