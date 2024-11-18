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Emekli olacaklara kritik uyarı! Daha yüksek maaş alabilirsiniz

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Emekli olacaklara kritik uyarı! Daha yüksek maaş alabilirsiniz

SGK uzmanı Özgür Erdursun, emekli olacaklara kritik bir uyarıda bulundu. "SSK’dan mı emekli olayım, Bağ-Kur’dan mı?" sorusu cevaplayan Erdursun, SSK'nın emeklilik için da­ha avantajlı olduğu aktardı. Erdursun, "SSK’dan emekli olmak için birden faz­la statüde priminiz ödenmişse (SSK-Bağ- Kur-Emekli Sandığı) son 2 bin 520 güne dikkat etmeniz gerekir" ifadelerini kullandı.

Emekli olacaklara kritik uyarı! Daha yüksek maaş alabilirsiniz

Çalışanlar ve emekli olacaklar dikkat! Sosyal Güvenlik Uzmanı (SGK) uzmanı Özgür Erdursun, çalışanlara ve emekliliği yaklaşanlara kritik uyarılarda bulundu. 1.10.2008 tarihine kadar ilk sigortalı baş­langıcı olanların emekliliklerinde son 2 bin 520 güne bakılarak hangi statüden emek­li olacaklarının belirlendiğini belirten Erdursun, "1.10.2008’den son­ra sigortalı olanların birden fazla statü­de primi yatırılmışsa son 2 bin 520 güne bakılmaz en çok hangi statüden prim günü varsa o statüden emekli olurlar" ifadelerini kullandı.

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Emekli olacaklara kritik uyarı! Daha yüksek maaş alabilirsiniz

SSK​'DA İLK İŞE BAŞLAMA TARİHİ...
Emekli olmak için 8-9-1999 tarihine ka­dar sigorta başlangıcı olanlar ya da son­rasında sigortalı olup borçlanmalarla işe başlama tarihini geriye çekerek 8-9-1999 tarihine kadar sigortalı olmuş olanlardan emeklilikte yaş şartı aranmadığını aktaran Erdursun, "SSK’da ilk işe başlama tarihine göre kademeli olarak 5 bin -5 bin 975 gün ara­sında gün istenir. Bağ-Kur’dan ise kadın­lar 7 bin 200 gün erkekler 9 bin günle yaşa tabi olamadan emekli olurlar" değerlendirmesinde bulundu.

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Emekli olacaklara kritik uyarı! Daha yüksek maaş alabilirsiniz

"SSK, BAĞ-KUR​'DAN DAHA AVANTAJLIDIR"
Emeklilikte birden fazla statüde prim ödenmiş ise son ödenen 2 bin 520 gün için­de 1260 günden fazla hangi statüden prim ödenmiş ise o statüden emekli olunacağını belirten Erdursun, "SSK’dan emekli olmak, Bağ-Kur’a göre daha avantajlıdır. Bağ-Kur’dan emekli ol­mak için SSK’ya göre daha fazla prim iste­nir. Bağ-Kur’dan daha fazla prim günü olanlar SSK’ya göre %25-%30 arasında daha düşük emekli aylığı alırlar" ifadelerini kullandı.

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Emekli olacaklara kritik uyarı! Daha yüksek maaş alabilirsiniz

"SAHTE SİGORTALILIĞA DİKKAT ETMESİ GEREKİR"
Erdursun Dünya gazetesindeki köşesinde şu ifadeleri kullandı:

SSK’dan emekli olup Bağ-Kur’a göre hem daha az prim ödeyip hem de daha yüksek emekli aylığı almak için son 2 bin 520 gün içinde SSK günlerinin daha fazla olması gerekir. 28/02/2011 sonrasında kendi adına iş­yeri olan ve zorunlu Bağ-Kur’lu olması gereken kişi, kendi şirketi dışında başka bir işyerinde sigortalı çalışabilir. 

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