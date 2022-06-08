Emekli olacak memurlara kritik uyarı! Bu tarihi bekleyin
Kamu çalışanlarına 600 puan ek gösterge uygulaması 15 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek. Dolayısıyla bu tarihten önce dilekçe verenler 40 bin liranın üzerindeki emeklilik ikramiyesinden yararlanamayacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün açıkladığı ek göstergeye ilgili kanun teklifinin gelecek günlerde TBMM’ye sunulması ve yaz tatiline girmeden önce yasalaştırılması bekleniyor. Ancak kanun 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki tüm emekliler, ek gösterge artışından 15 Ocak’tan itibaren yararlanmaya başlayacaklar.
Dolayısıyla bu yıl içinde emekli olanlar emekli aylığındaki artıştan gelecek yıl ocak ayından itibaren yararlanacaklar.
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, buna karşılık, bu yıl içinde emekli olanlar emekli ikramiyesindeki artıştan hiçbir şekilde yararlanamayacaklar.