Emekli maaşlarına rekor zam! İşte zamlı emekli maaşları tablosu dul-yetim maaşları zammı ne kadar
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı Ocak ayında maaşlarına yapılacak zamla ilgili gelecek haberlere çevrilmiş durumda. Asgari ücretin yüzde 50.5 artışla net 2 bin 825 liradan 4 bin 253 liraya çıkması çalışanları sevindirirken emeklilerin zam beklentisini de artırdı. Emeklilere yapılacak zammın da yıllık yüzde 40 seviyesinde olabileceği konuşuluyor. İlk karar bugünkü Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak...
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanıyor. Ekonomi ağırlıklı gündemde toplanan Kabine'de, milyonlarca memur ve emekliye yapılacak zam da masada. Asgari ücretin yüzde 50.5 artışla net 2 bin 825 liradan 4 bin 253 liraya çıkması çalışanları sevindirdi. Son 50 yılın en yüksek artışından sonra gözler emekli zammına çevrildi. Emeklilere yapılacak zammın da yıllık yüzde 40 seviyesinde olabileceği konuşuluyor. Bu durumda kimin maaşı ne kadar artacak? İşte ihtimallere göre ocak maaşları...
Asgari ücret zammı milyonlarca çalışana nefes aldırırken, bu tutarın yarısı kadar maaş alan emeklilerin de ek zam beklentisi arttı. SSK’dan ve Bağkur’dan emekli olan milyonlarca vatandaşın maaşı ocak ve temmuzda olmak üzere her 6 ayda bir enflasyon verilerine göre artıyor. Bu yılın ilk 6 ayında yani temmuzda, SSK ve Bağkur’lu emekliler yüzde 8.45 zam almıştı.
Enflasyon bekleniyor
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) son verisine göre; enflasyon temmuzda yüzde 1.80, ağustosta yüzde 1.12, eylülde yüzde 1.25, ekimde yüzde 2.39, kasımda ise yüzde 3.51 olmuştu. Bir başka ifadeyle ikinci 6 aylık dönemin 5 ayında kümülatif yüzde 10.46’lık enflasyon rakamına ulaşıldı. Geriye sadece aralık kaldı. Merkez Bankası beklenti anketine göre aralık için uzmanların enflasyon öngörüsü yüzde 3.37 seviyesinde.
Kulislerde AK Parti çevrelerinde 2022 emekli maaşlarının da asgari ücrete yaklaştırılması gerektiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enflasyon farkına ek olarak yüzde 25 zam talimatı verdiği bunun da yaklaşık yüzde 40'ı bulan zam olabileceği konuşuluyor.