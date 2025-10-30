Emekli maaşında kesinti! SGK açıkladı, 1 milyon emekliyi etkileyecek
TBMM gündemindeki kanun teklifi Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim borcu olan emeklilerin aylıklarından yüzde 25 oranında kesinti yapılmasını öngörüyor. TBMM’de görüşülecek teklife göre, prim borcu bulunan emeklilerin maaşından kesinti yapılacak. İşte detaylar...
TBMM Plan Bütçe Komisyonunda kabul edilen ve önümüzdeki günlerde Genel Kurulda görüşülecek olan vergi kanunları ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinde emeklileri yakından ilgilendiren bir düzenleme yer alıyor. Teklife göre, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) aylık alanlar ile geçici veya sürekli işgöremezlik geliri alanların sigortalılığı nedeniyle oluşan genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin borçları, yüzde 25 oranını geçmemek üzere gelir veya aylıklarından kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilecek.
BU DÜZENLEMEDEN HANGİ EMEKLİLER ETKİLENECEK?
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre, nafaka borçları hariç emekli aylıklarına haciz konulamıyor. Ancak, 6183 Sayılı Amme Alacakları Hakkında Kanun uyarınca SGK alacakları öncelikli olduğu için emekli aylıklarına dörtte birinden az üçte birinden fazla olmamak üzere haciz konabiliyor. Aksi takdirde emekli aylığından kesinti yapılabilmesi için kişinin yazılı onayı gerekiyor.
KİMLERİN MAAŞINDA KESİNTİ OLACAK?
Milletvekilleri, kanun teklifinin TBMM Plan Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri sırasında getirilecek bu düzenlemeden hangi emeklilerin etkileneceğini sordu. Habertürk'te yer alan habere göre SGK Başkan Yardımcısı İsmail Ertüzün, kimlerin emekli aylığından kesinti yapılacağını örneklerle anlattı.
Buna göre, örneğin devlet memuru olan bir kişi belli dönemde memuriyetten ayrıldığında genel sağlık sigortası prim borcu doğmuş, daha sonra tekrar memuriyete girmiş ya da sigortalı bir işte çalışmaya başlamış. Bu durumdaki kişiler emekliliğe hak kazandıklarında prim borcu var mı yok mu diye sorgulama yapılmadan emekli aylığı bağlanıyor.