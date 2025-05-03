Emekli maaşı banka promosyonlarında dev artış! Bankalarda yarış, en yüksek promosyon veren...

Mayıs ayının gelmesiyle beraber bankalar da emekli promosyonları için rakamlarını güncelledi. Ocak ayında yüzde 15,74 zam alan SGK ve Bağkur emeklisinin maaş zamlarına göre belirlenen promosyon tutarları 27 bin liraya kadar ulaştı. Sabah gazetesinde yer alan habere göre yüksek promosyon almak isteyen emeklilerin maaşlarını taşıdıkları bankada kalma sözü vermeleri gerekiyor. İşte banka banka rakamlar: