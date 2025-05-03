Emekli maaşı banka promosyonlarında dev artış! Bankalarda yarış, en yüksek promosyon veren...
Kamu bankaları ve özel bankalar emekli promosyonları için kesenin ağzını açtı. Bankalar promosyon tutarlarının yanı sıra emekliler için cazip kampanyalarla yeni teklifler de sunabiliyor. Hangi banka ne kadar ödeme yapıyor? İşte detaylar...
Mayıs ayının gelmesiyle beraber bankalar da emekli promosyonları için rakamlarını güncelledi. Ocak ayında yüzde 15,74 zam alan SGK ve Bağkur emeklisinin maaş zamlarına göre belirlenen promosyon tutarları 27 bin liraya kadar ulaştı. Sabah gazetesinde yer alan habere göre yüksek promosyon almak isteyen emeklilerin maaşlarını taşıdıkları bankada kalma sözü vermeleri gerekiyor. İşte banka banka rakamlar:
ŞEKERBANK
Banka 12.000 TL'ye varan promosyon fırsatı sunuyor.
DENİZBANK
DenizBank "Emeklilere 20.000 TL'ye Varan Nakit Promosyon!" duyurusu ile 2025 yılı için promosyon miktarını açıkladı.
QNB FİNANSBANK
Banka internet sitesinde yapılan duyuruda "15.000 TL 'ye varan nakit promosyon ve QNB Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL'ye varan emeklilik ödülü" denildi.