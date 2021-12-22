Emekli maaş zammı ne kadar olacak? İşte 2022 emekli zammı için masadaki formüller!
TÜRKİYE'deki milyonlarca emeklinin gözü-kulağı ocak ayında maaşlara yapılacak zam oranında. Asgari ücrete yapılan tarihi artışın ardından emekli zamlarına da ekstra bir iyileştirme yapılması bekleniyor. Bunun için çeşitli formüller söz konusu...Emekli zammı 2022 ne kadar olacak?
2022 yılından itibaren geçerli olacak emekli maaşlarına yapılacak artış için ek zam gündemde. Emekli zammı için çalışmalar ve formüller masaya yatırılıyor. Formülleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak, ardından karar verilecek.
Memur emeklilerinin, memurlara yapılacak ek zamdan yararlanması beklenirken; SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de pek çok formül gündemde.
Emekli zammı ne kadar olacak?
Sabah'ta yer alan habere göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak'ta 6 aylık enflasyon oranında zam alacak. İlk formüle göre bu zammın üzerine bir refah payı eklenerek yıllık enflasyona eşitlenmesi söz konusu olabilecek.
Örneğin; Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki 23.85'lik yıl sonu enflasyon tahminine göre 6 aylık TÜFE yani emeklilerin zam oranı yüzde 14.2 olacak.