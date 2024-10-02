Emekli maaş farkı düzenlemesi geliyor! Yüzde 30 fark kapanacak mı?
Hükümet, kamuoyunda tartışılan 2024 ile 2025 yılı arasında ilk defa emekli olacak çalışanlara bağlanacak emekli aylıkları arasındaki oluşan yüzde 30 farkın giderilmesi konusunda düğmeye bastı. Emekli olacaklar arasındaki maaş farkını ortadan kaldırma yönündeki çalışmalara odaklanılırken, düzenlemenin ekim ayı içinde tamamlanıp, duyurulması bekleniyor.
Emeklilik hayali kuran binlerce kişi 2025'te vereceği emeklilik dilekçesi için maaş farkı endişesi taşıyor.
2024'te emeklilik dilekçesi verenlerin 2025'te verenlere göre yüzde 30 daha fazla maaş alacak olmasına ilişkin tartışmalar, hükümeti konuya çözüm bulmak için harekete geçirdi.
HENÜZ NETLİK YOK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasındaki yapılan görüşmelerin ekim ayı içinde somutlaştırılması, hazırlanacak düzenlemenin de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Bir netlik yok, ekiplerimiz çalışıyor, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile bir araya gelip görüşeceğiz” diye konuştu.
BİR ÖNCEKİ YIL DAHA AVANTAJLI
Emekli aylıklarındaki fark nedeniyle özel sektör işçileri için 31 Aralık 2024 tarihine kadar, kamu işçileri için ise 14 Ocak 2025 tarihine kadar emeklilik başvurusu yapmanın 2025 yılına kıyasla daha avantajlı olduğu ortaya kondu.