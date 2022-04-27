Emekli ikramiyeleri hesaplarda kim ne kadar alacak başvuru gerekli mi? İşte 10 soruda emekli ikramiyeleri
2018 yılında yapılan düzenleme ile emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere senede iki kere, bayram öncesi ikramiye verilmeye başlandı. Bu sene de bayramlarda emekliler, dul ve yetim aylığı alanlara ikramiye yatırılacak. İkramiye tutarı ise Ramazan Bayramı için 1.100 lira olacak.
12 milyon emeklinin 2022 yılı Ramazan Bayramı ikramiyeleri 27-29 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacak. Peki, bayram ikramiyesinden kimler yararlanacak, yeni emekli olanlar da ikramiye alabilecek mi, hangi tarihte emeklilik dilekçesini verenler ikramiye alabilecek? Noyan Doğan yazısında merak edilen sorulara yanıt verdi.
1. BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
4/A’lı, yani işçi statüsündeki emekliler ikramiyelerini 27 ve 28 Nisan’da alacak. Bağ-Kurlu emeklilerin ikramiyeleri 29 Nisan’da, memur emeklilerinin ise 29 Nisan’da hesaplarına yatırılacak.
2. KİMLER İKRAMİYE ALABİLECEK?
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.
3. EMEKLİLER KAÇ LİRA İKRAMİYE ALACAK?
1.100 lira ödenecek.