Emekli doktor evinde ölü bulundu! "Kanserin çözümünü buldum" demiş: Ömrüm yeterse...
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yalnız yaşayan 58 yaşındaki emekli doktor Mustafa Savan Günay evinde ölü bulundu. Kesin ölüm nedeni araştırılan doktorun sosyal medyada yaptığı "kanser" paylaşımı dikkat çekti. Kanserin çözümünü yüzde 75 bulduğunu söyleyen doktor, "Ömrüm yeterse tüm kanser türlerini tek kalemde bitireceğim" demiş. İşte detaylar...
Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü 1 Bulvarı'ndaki 7 katlı binanın 2'nci katında yaşayan Mustafa Savan Günay'dan haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
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İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Günay'ı yatak odasında hareketsiz halde buldu.
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Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Günay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Günay'ın kesin ölüm nedeni araştırılıyor.
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Doktor Günay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kanserin çözümünü bulduğunu söylemişti.
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