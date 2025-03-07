Emekli bayram ikramiyesi için sürpriz rakam: Hesaplara yatacak tarihi açıkladı

Milyonlarca emekli ve hak sahibi için 2025 yılının ilk bayram ikramiyesi ödeme süreci başladı. Her yıl dini bayramlar öncesinde hesaplara yatırılan bayram ikramiyeleri, bu yıl Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere ulaştırılacak. Hükümetin, emekli ikramiyelerine yönelik artış planları üzerinde çalıştığı belirtilirken, bu kapsamda üç farklı formül gündeme geldi. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem konuyla ilgili bilinmesi gereken detayları aktardı.