Emekli bayram ikramiyesi için sürpriz rakam: Hesaplara yatacak tarihi açıkladı
Emekli bayram ikramiyesiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz yıl 3 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyesine zam yapılması gündemde yer alıyor. Peki, 2025 bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Ödemeler hangi tarihte hesaplara yatırılacak? Yeni emekli olanlar bu ikramiyeden faydalanabilecek mi? İşte emekli bayram ikramiyesine dair
Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, masadaki üç farklı formülü değerlendirirken, yeni ikramiye tutarının ne kadar olacağı merak konusu oldu.
Milyonlarca emekli ve hak sahibi için 2025 yılının ilk bayram ikramiyesi ödeme süreci başladı. Her yıl dini bayramlar öncesinde hesaplara yatırılan bayram ikramiyeleri, bu yıl Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere ulaştırılacak. Hükümetin, emekli ikramiyelerine yönelik artış planları üzerinde çalıştığı belirtilirken, bu kapsamda üç farklı formül gündeme geldi. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem konuyla ilgili bilinmesi gereken detayları aktardı.
KİMLER İKRAMİYE ALABİLECEK?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sağlanan bayram ikramiyesi, yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödeniyor. Bunun yanı sıra şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terör mağduru siviller ile onların hak sahipleri de ikramiyeden faydalanabiliyor.
Ödemeler, emeklilerin maaş miktarından bağımsız olarak eşit şekilde yapılırken, dul yetim maaşı ve iş göremezlik ödeneği alanlar için hisse oranları dikkate alınıyor.