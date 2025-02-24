Emekli bayram ikramiyesi için net rakamı duyurdu! Bu rakamın altı olmaz
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli maaşı zamları belli olan milyonlarca emekli bayram ikramiyelerine kilitlenmiş durumda. 3 bin TL'lik bayram ikramiyesinde ne kadar artış olacağı merak konusu haline gelirken konuyla ilgili çok sayıda tahmin ve kulis bilgisi de konuşuluyor. Son olarak SGK Başuzmanı İsa Karakaş ikramiyelerdeki artışla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Edindiği bilgileri aktaran Karakaş, 'en yüksek artış' ve ihtimalleri aktardı. İşte o rakam...
Emekli maaş zamlarının belli olmasının ardından milyonlarca emekli bayram ikramiyelerini beklemeye başladı. 3000 TL olarak uygulanan bayram ikramiyesinin 2025 yılında ne kadar olacağı merak konusu. Bu konuda yapılacak resmi açıklamalar dikkatle takip edilirken uzman isimlerden emekli ikramiyesine ilişkin çok sayıda tahmin ve kulis bilgisi de geliyor. Peki, emekli ikramiyesi yükselecek mi? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte detaylar...
"ASGARİ ÜCRETE ENDEKSLENMİŞ OLSAYDI BUGÜN EN AZ '13 BİN 705 TL' OLACAKTI"
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında emekli bayram ikramiyesi ile ilgili çarpıcı bilgiler verdi. Karakaş yazısında "Bayram ikramiyesi 2018 yılında ilk defa ödendiğinden o dönemin asgari ücretinin yüzde 62’sine tekabül ediyordu. Dolayısıyla bu rakam emeklileri sevince boğmuştu. O dönem 1.000 TL ile emekliler birçok ihtiyacını karşılıyordu. Hatta çok rahat kurban bile alıyordu. İkramiye asgari ücrete endekslenmiş olsaydı bugün en az “13.705 TL” olacaktı. Bu rakam emeklilerin bayram öncesi birçok ihtiyacını karşılardı" ifadelerini kullandı.
"EN SON YÜZDE 50 ARTIRILARAK 3 BİN TL'YE YÜKSETİLDİ"
Devamında Karakaş "Maalesef bir ölçüte bağlanmadığından artış oranlarının ne kadar olacağını hatta bırakın artış oranlarını, artış yapılıp yapılmaması da tamamen hükûmetin inisiyatifinde kalmıştır.
Keza emeklilik ikramiyesi 2018, 2019 ve 2020 yıllarında enflasyon göz önünde bulundurmaksızın 1.000 TL olarak sabit bırakılmıştır. İlk defa 2021 yılında yüzde 10 oranında artırılarak 1.100 TL’ye çıkarılmıştır. Bu rakam; 2022 yılında sabit bırakılmıştır. 2023 yılında ise 1.100 TL’den 2.000 TL’ye yükseltilmiştir. En son olarak 2024 yılında yine seçimlerin etkisiyle yüzde 50 oranında artırılarak 3.000 TL’ye yükseltilmiştir" dedi.