Emekli bayram ikramiyesi için net rakamı duyurdu! Bu rakamın altı olmaz

"ASGARİ ÜCRETE ENDEKSLENMİŞ OLSAYDI BUGÜN EN AZ '13 BİN 705 TL' OLACAKTI"

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında emekli bayram ikramiyesi ile ilgili çarpıcı bilgiler verdi. Karakaş yazısında "Bayram ikramiyesi 2018 yılında ilk defa ödendiğinden o dönemin asgari ücretinin yüzde 62’sine tekabül ediyordu. Dolayısıyla bu rakam emeklileri sevince boğmuştu. O dönem 1.000 TL ile emekliler birçok ihtiyacını karşılıyordu. Hatta çok rahat kurban bile alıyordu. İkramiye asgari ücrete endekslenmiş olsaydı bugün en az “13.705 TL” olacaktı. Bu rakam emeklilerin bayram öncesi birçok ihtiyacını karşılardı" ifadelerini kullandı.