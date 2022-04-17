'Emekli bayram ikramiyesi en az 2.500 TL! Bizi torunlarımıza mahçup etmeyin...'
"Sayın Cumhurbaşkanımızdan beklentimiz emeklilerimizin yüzünü güldürecek bir rakamı, bayram müjdesi olarak açıklamasıdır" diyen Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, bekledikleri rakamı açıkladı...
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilere verilen 1100 liralık bayram ikramiyesinin değerinin enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında azaldığını belirterek milyonlarca emeklinin bayram müjdesi beklediğini söyledi. Ergün'ün açıkladığı rakam verilirse emekliler ikinci bayramını yapar.
TÜED Genel Başkanı Ergün, yapılan yasal düzenlemeyle 2018'den itibaren emeklilere dini bayramlarda 1000 lira ikramiye verilmeye başlandığını anımsatarak, ikramiyelerin 2021'de 100 liralık artışla 1100 liraya yükseltildiğini söyledi.
Son bir yıl içerisinde 1100 liralık bayram ikramiyesinin döviz kuru ve enflasyon karşısında erdiğini vurgulayan Ergün, şunları kaydetti: "Emeklilerimiz, 2018 yılında 1000 liralık ikramiyeyle birçok ihtiyacını giderebiliyordu. O dönem 1000 liralık ikramiyeyle emeklilerimiz, kurbanını aldığı gibi torunlarına harçlık da verebiliyordu."
"Bugün 1100 lira olan ikramiyeyle emeklilerimizin bunları yapması mümkün değil. Çarşıda pazarda fiyatlar artarken, emeklilerin bayram ikramiyesi aynı kaldı. Oysa bayram ikramiyelerine, aylıklara her altı ayda bir yapılan ve enflasyona endekslenen artışlar uygulanıp, bu yılın üç aylık TÜFE artışı da ilave edilseydi ikramiye rakamı 2 bin 903 lira olurdu."