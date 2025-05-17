Emekli amiral Cihat Yaycı'nın doktora tezi çalıntı iddiası

Terör örgütü PKK'nın fesih kararını açıkladığı bildirgeye sert tepki gösteren emekli amiral Cihat Yaycı hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Karar yazarı Yıldıray Oğur, Yaycı'nın 2004 yılındaki doktora tezinin çalıntı olduğunu yazdı.

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Emekli amiral Cihat Caycı'nın fesih kararını alan PKK'nın Lozan'ı hedef alan bildirgesine sert eleştiriler yöneltti. Hainlerden medet umulmakla suçlayan Yaycı, bölücübaşı Öcalan'ın devlete muhatap kılındığını öne sürdü.

Sürece itiraz edenlerin adeta bayraktarlığını yapan Yaycı hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Terörsüz Türkiye sürecine destek veren isimlerden Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur, bugünkü yazısında Yaycı'nın doktora tezinin çalıntı olduğunu yazdı. İşte yazının ilgili bölümü:

"2004 yılında Deniz Kurmay Binbaşı rütbesindeyken İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yapmış doktorasını.

“Irak’ta Ekonomik-Sosyal Dönüşüm ve Türkmenler” başlıklı doktora tezi Nisan 2004’te oyçokluğuyla kabul edilmiş. Tez danışmanlığını rahmetli Prof. Dr. Toktamış Ateş yapmış.

Bu PKK, Kürt meselesi üzerine akademik iddiası üzerine doktora tezini YÖK’ten indirip okumaya başladım.

Kaynakçası ile 400 sayfalık bir tez.

Tezi okurken eski bir doktora öğrencisi, intihal avcılığını hobi olarak yapmış bir akademide epey dirsek çürütmüş bir gazeteci olarak bazı bölümleri Google’ladım.

Karşıma bir intihal harikası çıktı.

Sadece 27 paragraftan oluşan tezin “Giriş” kısmında toplam 9 paragrafta intihal var.

Bazı bölümlerin tamamı intihal. Kaba anlamda intihalden bahsediyoruz.

Mesela tezin farklı yerlerinde “kanaatimce” ile başlayan paragraflar var.

Kendi kanaatini yazdığını düşünüyorsunuz.

Ama sonra bir bakıyorsunuz ki doğrudan başkasının kanaatlerini copy paste etmiş.

Mesela diyor ki “Bu nedenle kanaatimce bu tez Irak’ta yaşanan stratejik değişim/dönüşüme yönelik bir bakış açısı kazandırması açısından da önemlidir.” Bu cümlede “kanaatimce” kelimesi dışındaki kısmın tamamı, Ümit Özdağ tarafından yazılan “Irak Krizi (2002-2003)” başlıklı kitaptan ..

Mesela sayfa 221’deki “Ancak kanaatimizce değişen çok husus vardı. Bunlardan başlıca iki hususu ise şu şekilde özetleyebiliriz. Birinci Birinci Körfez Savaşı öncesinde Kuzey Irak diye bir sorun yoktu. Bu 1991 sonrasında ortaya çıktı ve Türkiye’ye çok büyük zarar verdi.” Diyor.

Bu paragrafların tamamı Fikret Bila’nın “Ankara’da Irak Savaşları” kitabında Bila’nın konuştuğunu söylediği komutandan yaptığı alıntı.