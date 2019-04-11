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EMAX AK Parti neden Ankara'yı kaybetti anketti Olay sonuçlar

EMAX AK Parti neden Ankara'yı kaybetti anketti Olay sonuçlar

AK Parti 2004 yılından beri Türkiye'nin başkenti Ankara'yı yönetti. Peki noldu da bu seçimlerde kaybetti. İşte cevabı;

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Millet İttifakı adayı CHP'li Mansur Yavaş, Cumhur İttifakı adayı AK Partili Mehmet Özhaseki'ye karşı yüzde 50,9 oy alarak kazandı. Özhaseki ise yüzde 47,1 oy aldı.

Geçtiğimiz gün mazbatasını alan Yavaş, resmen göreve başladı.

AK Parti'ye kaybettiren nedenler araştırıldı

EMAX Araştırma; Ankara'nın 8 ilçesinde (Keçiören, Çankaya, Yenimahalle, Mamak, Sincan, Altındağ, Etimesgut, Pursaklar) 8-10 Nisan tarihleri arasında "Cumhur İttifakı, Ankara Büyükşehir Başkanlığı'nı sizce neden kaybetti?" sorusunu yönetti.

Büyük bir oran işsizlik dedi

Ankete katılanların yüzde 41,7'si kaybetme nedenini, "ekonomik sıkıntılar ve işsizlik"olarak ifade etti. Yüzde 38,2 "yanlış aday tercihi" derken, yüzde 14,3 ise "seçim vaatlerinin yetersizliği" dedi.

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