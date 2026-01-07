Emanet bürosu soygununda yeni görüntüler ortaya çıktı!
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu'ndaki kasalardan altın ve gümüş çaldıktan sonra İngiltere'ye kaçtığı belirlenen firari şüpheli E.T'nin olay gününe ait adliyeden çıkış görüntülerine ulaşıldı.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, emanet bürosundaki kasalardan yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmasına ilişkin soruşturma devam ediyor.
İngiltere'ye kaçtığı belirlenen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan firari şüpheli E.T'nin olay gününe ait görüntülerine ulaşıldı.
Adliyenin güvenlik kamerasına ait görüntülerde, şüphelinin altın ve gümüşü koyduğu siyah çöp poşetlerini yüklediği market arabasıyla binadan çıktığı anlar yer alıyor. E.T'nin boş market arabasıyla adliyeye geri geldiği görülüyor.