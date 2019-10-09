Elton John açıkladı : Kraliçe Elizabeth’in yeğenini tokatladığını gördüm
Sunday Times gazetesi için kaleme aldığı makalede Kraliçe II. Elizabeth hakkında ilginç bilgilere yer veren Elton John, bir partide Kraliçe’yi yeğenini tokatlarken gördüğünü, ama bu tokatlamanın bir şakadan ibaret olduğunu anlattı.
Elton John, Sunday Times gazetesinde yayınlanan makalesinde, 93 yaşındaki Kraliçe’yle ilgili ilginç detayları anlattı.
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'Sir' unvanlı İngiliz şarkıcı Kraliçe Elizabeth’i, kız kardeşi Prenses Margaret’in oğlu Viscount Linley’i tokatlarken gördüğünü anlattı. Ancak bu tokatlama, bir şakalaşmadan ibaretti.
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John, bir partide Linley’in Kraliçe’den uzaklaşmaya çalışır gibi yaptığını, ancak Kraliçe’nin yeğenine hafifçe tokat attığını ve bu esnada Linley’in, defalarca, "Vurma" dediğini aktardı.
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John, "Kraliçe’nin halk önündeki imajının ciddiyetsizlik olmadığını biliyorum ama özel hayatında eğlenceli biri" ifadesini kullandı.
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