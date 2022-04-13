Eltim kocalarımızı birlikte aldatalım kardeşi.. Esra Ezmeci'ye gelen itiraflar 'yok artık' dedirtti! Babamın mezarında...
Fox TV'den ayrıldıktan sonra Beyaz TV'ye transfer olan psikolog Esra Ezmeci, kendisine gelen çarpıcı itirafları paylaştı.
Instagram hesabında 4 milyona yakın takipçisi bulunan psikolog Esra Ezmeci, Fulya Öztürk'un sunduğu 'Fulya ile Umudun Olsun' programı sayesinde hayran kitlesini katlayarak popüler olmuştu.
Ani bir kararla Fox TV'den ayrılarak çalışmalarına ağırlık veren Ezmeci, Beyaz TV'de yayınlanan Hayatta Her Şey Var programına transfer olmuştu.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hayranlarıyla iletişim kuran Ezmeci, takipçilerinin yeni sorularını ve itiraflarını paylaştı.
Özellikle genç kızlara ve evli kadınlara ilişki tavsiyesinde bulunan Ezmeci'nin Ramazan ayına aldırış etmeden yaptığı paylaşımlar tepki çekti.