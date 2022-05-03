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Eltim iç çamaşırlı resimleri bana atıp... Esra Ezmeci'ye gelen itiraflar pes dedirtti! Kocam kız kardeşimle...

Eltim iç çamaşırlı resimleri bana atıp... Esra Ezmeci'ye gelen itiraflar pes dedirtti! Kocam kız kardeşimle...

Farklı ritüelleri ve çapalama işlemleriyle erkeği veya kadını kendine bağlamanın yöntemlerini takipçileriyle paylaşan Esra Ezmeci'ye gelen itiraflar şaşkına çevirdi.

Eltim iç çamaşırlı resimleri bana atıp... Esra Ezmeci'ye gelen itiraflar pes dedirtti! Kocam kız kardeşimle...

FOX TV'de ekrana gelen Fulya ile Umudun Olsun programında ekrana çıkan ve tespitleriyle programa renk atan ünlü psikolog Esra Ezmeci, son zamanların en tanınan psikologları arasında yer alıyor. 

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Eltim iç çamaşırlı resimleri bana atıp... Esra Ezmeci'ye gelen itiraflar pes dedirtti! Kocam kız kardeşimle...

Kitaplarıyla ve kaleme aldığı yazılarla milyonlarca insanın hayatına dokunan Esra Ezmeci sosyal medyayı da aktif kullanıyor.

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Eltim iç çamaşırlı resimleri bana atıp... Esra Ezmeci'ye gelen itiraflar pes dedirtti! Kocam kız kardeşimle...

Özellikle Instagram hesabı üzerinden her gün takipçilerinin sorunlarını dinleyerek yol gösteren Ezmeci,  önemli tavsiyeler veriyor.

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Eltim iç çamaşırlı resimleri bana atıp... Esra Ezmeci'ye gelen itiraflar pes dedirtti! Kocam kız kardeşimle...

Diğer yandan akşam saatlerinde takipçilerinden gelen itirafları ve soruları da sosyal medya hesabından paylaşarak değerlendirmelerde bulunmayı ihmal etmiyor. 

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