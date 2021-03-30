Eltiler kocalarını bırakıp kaçtı yufkacı büyüsü ortalığı karıştırdı! Esra Erol şaşkına döndü
Esra Erol'da Hamide Duman isimli iki eltinin kocalarını terk ederek aynı adama kaçması Türkiye'nin gündemine oturdu. Ortaya atılan yufkacı büyüsü ise herkesi hayrete düşürdü.
Esra Erol'un programında inanılmaz bir olay yaşandı. İsimleri Hamide Duran olan iki elti kocalarını terk edip, Muammer Ay isimli yufkacıya kaçtı.
Olay kadınlardan birinin kocasının yardım istemesiyle ortaya çıktı. Daha sonra 2 elti stüdyoya bağlanıp, yufkacıya neden kaçtıklarını anlattılar.
Eltiler ve Muammer Ay'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Eltiler önde yürürken Muammer Ay onları biraz daha geriden takip ediyor.
Programda atılan yeni bir iddiaya göre Hamide, Muammerin kardeşi Yunus için o eve kaçtı. Öte yandan Hamide Duran’ın annesi Emine, baş harfi 'E' olan birinin Hamide'ye muska yaptığı söylendi.