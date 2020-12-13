Elsa Pataky tatile çıktı! Fit vücuduyla verdiği bikinili pozlar görenleri mest etti
Dünyaca ünlü model ve oyuncu Elsa Pataky, şimdilerde yaz mevsiminin sürdüğü Avusturalya'da tatilin tadını çıkarıyor.
Oyuncu eşi Chris Hemsworth ile mutlu bir evlilik sürdüren İspanyol model ve oyuncu Elsa Pataky, plaj keyfi yaparken görüntülendi. Ünlü oyuncu fit vücuduyla görenleri mest etti.
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44 yaşındaki Elsa Pataky ve eşi Chris Hemsworth üç çocuklarını da yanlarına alarak Avustralya'ya gitti.
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Ünlü çift, 37 yaşındaki Hemsworth'ün memleketi olan Avustralya'da devam eden yaz mevsiminin keyfini çıkarıyor.
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Siyah mayosuyla plaja giden Pataky, biraz yüzüp biraz güneşlendi. Sonra da çocuklarıyla kumda oynadı.
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