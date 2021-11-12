Elon Musk'un Tesla'sı akıllı telefon sektörüne de giriyor! İşte iddia edilen telefondan ilk görsel

Tesla'nın elektrikli otomobil sektöründe pazarın en önünde yaptığı çalışmaların yanı sıra şimdi de akıllı telefon sektörüne gireceği konuşuluyor.

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Apple’ın elektrikli otomobil işine giriştiğini biliyor ve hakkındaki ilk resmî açıklamayı merakla bekliyorken konfor alanından çıkan teknoloji şirketleri arasına Tesla da katılmış gibi duruyor. Apple’da olduğu gibi Tesla’dan da konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmazken şirketin akıllı telefonuna ait olduğu iddia edilen bazı render görüntüleri şimdiden internette dolaşmaya başladı.

Paylaşılan ekran görüntülerinde mavi renge sahip, daha açık bir mavi renkle kamera bölümünü ve gövdeyi ayıran bir tasarım görüyoruz. Bu ayrımın ortasındaysa Tesla’nın logosu yer alıyor. Render görüntülerinde gördüğümüz kadarıyla telefon, üç farklı kameraya ev sahipliği yapacak. Fakat telefonun ön kısmını gösteren herhangi bir resim bulunmuyor.

Ortaya atılan ve kaynağı tam olarak belli olmayan bazı bilgilere göre Tesla’nın akıllı telefonu, ‘Model Phone’ ismiyle piyasaya sürülebilir. Telefonun sahip olacağı özellikler arasındaysa 108 MP’lik bir ana kamera, 4K çözünürlükte bir ekran, Qualcomm Snapdragon 898 işlemcisi ve2 TB’lık depolama alanı gibi özellikler listeleniyor. Tabii ki böyle bir telefonun bunun gibi en yüksek seviyede özelliklere sahip bir modelinin çıkmasını bekleyebiliriz.

Gördüğümüz bu render görüntüleri, bir kişinin öylesine oluşturduğu render görüntüleri de olabilir. Zira görüntüler hakkında hiçbir kaynak bulunmuyor.