Elon Musk'tan şok eden açıklama! Oraya giden herkes ölecek

İşte Musk'ın o inanılmaz açıklaması: "Bunun çok zor ve tehlikeli olacağını vurgulamak istiyorum. Zor bir şey ve korkaklara göre değil. Büyük ihtimalle öleceksiniz, çok zor geçecek. Ancak gerçekleşirse epey ihtişamlı olacak"