Elon Musk'tan ezber bozam WhatsApp açıklaması! "Güvenli değil"

Teknoloji dünyasının en ürküten açıklaması Elon Musk'tan geldi. Türkiye'de de çok yaygın kullanılan mesaj platformu Whatsapp hakkında ürküten bir açıklama yaptı. İşte Elon Musk'ın güvenli bulduğu o platform...

Elon Musk, WhatsApp'ın güvenli olmadığını savunarak kullanıcıları X'in yeni sohbet özelliğine yönlendirirken, bu çıkış Meta'nın gizlilik politikaları ve mesajlaşma uygulamalarının güvenliğiyle ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk, sosyal medya platformu X (eski Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda WhatsApp'ın "güvenli olmadığını" belirterek, hatta "Signal bile şüpheli" ifadelerini kullandı ve kullanıcıları X Chat kullanmaya davet etti.

Musk'ın bu çıkışı, WhatsApp'ın güvenlik iddialarının tartışıldığı bir dönemde geldi. ABD'de açılan ve Meta'ya karşı yürütülen bir toplu dava, şirketin kullanıcı mesajlarına erişebildiğini iddia ederek uçtan uca şifreleme güvenilirliğini sorguluyor. Dava, Avustralya, Meksika, Güney Afrika gibi ülkelerden kullanıcıların Meta'yı "şifrelemenin işlevsiz olduğu" gerekçesiyle suçlamasını içeriyor.

"SIGNAL BİLE ŞÜPHELİ"

Musk, X üzerinden paylaştığı ifadede, WhatsApp'ın güvenli olmadığı argümanını desteklercesine "WhatsApp güvenli değil. Hatta Signal bile şüpheli. X Chat kullanın." dedi.

REKABET İÇİN OLUŞTURULAN YENİ ÖZELLİK

X Chat, Elon Musk'ın WhatsApp ve Signal gibi mesajlaşma uygulamalarıyla rekabet etmeyi amaçladığı yeni özellik olarak öne çıkıyor. Platform, uçtan uca şifreleme ve çağrı, dosya paylaşımı gibi modern mesajlaşma özelliklerini sunmayı vaat ediyor ve Musk'ın vizyonunda X'i "süper uygulama" konumuna taşımayı hedefliyor.

FİRMALARDAN HENÜZ YANIT GELMEDİ

Meta ve WhatsApp tarafı ise bu iddialar karşısında resmi olarak yorum yapmış değil; şirket uzun süredir uçtan uca şifreleme politikasını savunuyor ve kullanıcı gizliliğini koruduğunu belirtiyor.

Bu gelişme, mesajlaşma uygulamaları arasındaki güvenlik ve gizlilik tartışmasını yeniden alevlendirirken, kullanıcıların platform tercihlerini yeniden değerlendirmesine yol açabilir.

