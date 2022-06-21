Elon Musk'a büyük şok! Oğlu Xavier cinsiyetini ve adını değiştirmek için dava açtı!

Yaptığı atılımlarla teknolojinin dahi milyarderi olarak tanınan, Tesla ve SpaceX’in kurucusu olan, son günlerde Twitter'ı almasıyla gündeme bomba gibi düşen iş adamı Elon Musk’ın ilk eşi Justine Wilson ile evliliğinden olan oğlu Xavier, cinsiyetini ve adını değiştirmeye karar vererek mahkemeye dilekçe verdi.. Babasıyla hiçbir bağının kalmamasını isteyen Xavier annesinin soyadını kullanmak istiyor. Merakla beklenen dava sonucu cuma günü Kaliforniya'daki mahkeme sonucu belli olacak..