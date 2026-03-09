BIST 12.575
Elon Musk yöneticilerini Ankara'ya gönderdi! Yıllar önce de başvurmuştu

Dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk, Starlink'in Türkiye'de de hizmet verebilmesi için üst düzey yöneticilerini Ankara'ya gönderdi. Uygulamanın Türkiye'de kullanılmasına 'güvenlik' gerekçe gösterilerek mesafeli bakılıyor.

Tesla, SpaceX ve Starlink şirketlerinin kurucusu olan ABD'li iş insanı Elon Musk, uydu interneti hizmeti veren şirketi Starlink'in kapsamına Türkiye'yi de dahil etmeye çalışıyor.

Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'de hizmet verebilmek için resmi başvuruda bulunan Musk'ın şirketine  onay verilmezken, sistemin Türkiye'de de yürürlüğe alınması için girişimler sıklaştırıldı.

YÖNETİCİLERİNİ ANKARA'YA GÖNDERDİ 

Gazeteci Olcay Aydilek'in haberine göre Musk, Starlink kapsama haritasına Türkiye'nin de dahil edilmesi için üst düzey şirket yöneticilerini geçtiğimiz ay Ankara'ya gönderdi. Ancak 'güvenlik' olmak üzere çeşitli endişeler nedeniyle Starlink için mesafeli yaklaşılıyor. 

Elon Musk yöneticilerini Ankara'ya gönderdi! Yıllar önce de başvurmuştu - Resim: 0

Starlink, internet sitesinde yayınladığı haritada Türkiye için 'yakında' ifadesine yer veriyor. Mart 2026 itibarıyla 160'a yakın ülkede yürürlükte olan Starlink'in kapsama haritası şu şekilde: 

Elon Musk yöneticilerini Ankara'ya gönderdi! Yıllar önce de başvurmuştu - Resim: 1

