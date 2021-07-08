Elon Musk evini sattı 50 bin dolarlık kulübede yaşıyor dünya bunu konuşuyor
Dünyanın en zengin adamlarından Elon Musk, prefabrik eve yerleşti. Milyarlık evlerini satan Musk'un yeni kulübesini gören inanamadı.
Space X'in CEO'su milyarder Elon Musk, çok ucuza mal ettiği yeni eviyle gündeme geldi. Milyonlarca lira değerindeki gayrimenkullerini satan Musk, hiç kimsenin beklemediği şekilde 35 metrekarelik prefabrik bir eve taşındı. Musk'ın bu kararı alma nedeni ise dikkat çekici.
181 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin ikinci kişisi olan Elon Musk, prefabrik bir eve taşındığını açıkladı.
Geçtiğimiz aylarda gayrimenkullerini satarak 35 metrekarelik eve taşınan Musk’ın, kararı alma nedeni de ortaya çıktı.
Geçtiğimiz ay, değeri 50 bin dolar olarak açıklanan prefabrik eve taşınması ile ilgili açıklama yapan Musk, “Birincil evim Boca / Starbase'de kiraladığım yaklaşık 50 bin dolarlık bir ev. Bu harika bir şey” demişti.