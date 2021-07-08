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Elon Musk evini sattı 50 bin dolarlık kulübede yaşıyor dünya bunu konuşuyor

Elon Musk evini sattı 50 bin dolarlık kulübede yaşıyor dünya bunu konuşuyor

Dünyanın en zengin adamlarından Elon Musk, prefabrik eve yerleşti. Milyarlık evlerini satan Musk'un yeni kulübesini gören inanamadı.

Elon Musk evini sattı 50 bin dolarlık kulübede yaşıyor dünya bunu konuşuyor

Space X'in CEO'su milyarder Elon Musk, çok ucuza mal ettiği yeni eviyle gündeme geldi. Milyonlarca lira değerindeki gayrimenkullerini satan Musk, hiç kimsenin beklemediği şekilde 35 metrekarelik prefabrik bir eve taşındı. Musk'ın bu kararı alma nedeni ise dikkat çekici.

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Elon Musk evini sattı 50 bin dolarlık kulübede yaşıyor dünya bunu konuşuyor

181 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin ikinci kişisi olan Elon Musk, prefabrik bir eve taşındığını açıkladı. 

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Elon Musk evini sattı 50 bin dolarlık kulübede yaşıyor dünya bunu konuşuyor

Geçtiğimiz aylarda gayrimenkullerini satarak 35 metrekarelik eve taşınan Musk’ın, kararı alma nedeni de ortaya çıktı. 

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Elon Musk evini sattı 50 bin dolarlık kulübede yaşıyor dünya bunu konuşuyor

Geçtiğimiz ay, değeri 50 bin dolar olarak açıklanan prefabrik eve taşınması ile ilgili açıklama yapan Musk, “Birincil evim Boca / Starbase'de kiraladığım yaklaşık 50 bin dolarlık bir ev. Bu harika bir şey” demişti.

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