Elon Musk Amazon kurucusu Jeff Bezos'u hedef aldı! O bir taklitçi
Tesla’nın CEO’su Elon Musk,yaptığı paylaşımla Amazon’un CEO’su Jeff Bezos'u tiye aldı.
Elon Musk’ın Jeff Bezos’u tiye alan paylaşımının nedeni Financial Times’ın önceki gün Seattle merkezli teknoloji devinin sürücüsüz araç şirketi Zoox’u satın aldığını aktarmasıydı.
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Zoox'a 1,2 milyar dolar ödeyen Bezos, Amazon’un paket teslimat sürecinin tamamlanmasına yardımcı olması için Zoox’la ilgileniyordu.
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Musk, gelişmelerin ardından Bezos'a "O bir kopyacı" diyerek yüklendi.
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Zoox’un araçları, Tesla’nın aksine doğrudan müşterilere gitmek üzere tasarlanıyor.
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