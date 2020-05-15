Elon Musk 7 evini birden satıyor sebebi ise ekonomi değil diye vurguladı

Musk, toplam değeri 97,5 milyon dolar olan California’daki beş evini daha satışa çıkardı. Forbes verilerine göre 38 milyar dolarlık servete sahip olan Musk, 1 Mayıs’ta attığı tweet serisinde hemen hemen tüm ‘fiziksel varlığını’ satmayı amaçladığını belirtmişti.