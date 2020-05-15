Elon Musk 7 evini birden satıyor sebebi ise ekonomi değil diye vurguladı
Elon Musk, iki hafta önce iki evini satma kararı almışken şimdi toplamda 7 evini birden satıyor. Musk, satışlarının sebebinin ise ekonomik olmadığını söyledi.
Geçtiğimiz haftalarda yeniden baba olmanın heyecanını yaşayarak 6. çocuğunu kucağına alan Musk, bebeğine verdiği ‘X Æ A-12’ adıyla Twitter'da TT haline gelip herkesi şoke ederken bir de 39,5 milyon dolarlık iki evini birden satacağını duymuştu. Musk satacağı iki evin yanına 5 ev daha ekledi.
Musk, toplam değeri 97,5 milyon dolar olan California’daki beş evini daha satışa çıkardı. Forbes verilerine göre 38 milyar dolarlık servete sahip olan Musk, 1 Mayıs’ta attığı tweet serisinde hemen hemen tüm ‘fiziksel varlığını’ satmayı amaçladığını belirtmişti.
Ünlü milyarder, ''Ev sahibi olmayacağım'' mesajının ardından Bel Air’deki mülklerini satışa çıkarmıştı. Çarşamba günü beş evini daha satışa çıkaran Musk’ın Los Angeles’taki dört evine, Zillow adlı gayrimenkul satış şirketi 62,5 milyon dolarlık fiyat biçti. Hillsborough’daki beşinci ev için ise 35 milyon dolar istendi.
Musk, Hillsborough’daki 10 yatak odalı ve 10 banyolu evini Haziran 2017’de 23,3 milyon dolara satın almıştı. Evin havuzu, balo salonu, sekiz araçlık garajı bulunuyor.