BIST 1.372
DOLAR 8,73
EURO 10,40
ALTIN 494,70

Elmalı'daki skandalın ardından ünlü isimler istismarcılarını ifşa etti

Elmalı'daki skandalın ardından ünlü isimler istismarcılarını ifşa etti

ANTALYA Elmalı'da kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'nin (10) cinsel istismara uğramasına ilişkin davada faillerin tutuksuz yargılandığının ortaya çıkması üzerine yükselen tepkilerin ardından birçok ünlü isim maruz kaldıkları istismar vakalarını sosyal medyadan duyurmaya başladı.

Elmalı'daki skandalın ardından ünlü isimler istismarcılarını ifşa etti

Genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, kendisinin de bir istismar mağduru olduğunu açıkladı.

16
Elmalı'daki skandalın ardından ünlü isimler istismarcılarını ifşa etti

21 yaşındaki oyuncu, dedesi tarafından cinsel istismara uğradığını belirterek şunları yazdı:

"Pedofili bir adamın torunuydum. Kuzenlerim, komşularım, iş arkadaşım tarafından taciz edildim."

26
Elmalı'daki skandalın ardından ünlü isimler istismarcılarını ifşa etti

Mesajının devamında, "Utanmıyoruz, korkmuyoruz" yazan Hafsanur Sancaktutan, şöyle devam etti:

"Yalnız olmadığımızı biliyorum! Kızlar susmayın! Artık susmak yok çünkü yalnız değiliz. Sizler çok değerlisiniz çünkü sizi çok seviyorum."

36
Elmalı'daki skandalın ardından ünlü isimler istismarcılarını ifşa etti

Seray Kaya'da ses verdi

Oyuncu Seray Kaya da Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla, arkadaşının babası tarafından istismara uğradığını açıkladı.

46