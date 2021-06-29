Elmalı'daki skandalın ardından ünlü isimler istismarcılarını ifşa etti

Mesajının devamında, "Utanmıyoruz, korkmuyoruz" yazan Hafsanur Sancaktutan, şöyle devam etti:

"Yalnız olmadığımızı biliyorum! Kızlar susmayın! Artık susmak yok çünkü yalnız değiliz. Sizler çok değerlisiniz çünkü sizi çok seviyorum."