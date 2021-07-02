Elmalı davasında babaanneden kopartan yeni rapor ortaya çıktı: Babaanne istismarı
Elmalı davasında çocuklar son olarak devlet korumasına alınmıştı. Babaannenin yanından alınmasına sebep olan rapor artaya çıktı: çocuklar babaanneleri tarafından da istismar edilmiş.Abone ol
TÜRKİYE'nin gündemine oturan Elmalı davasında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın iki kardeşle ilgili koruma kararı alması süreciyle ilgili detaylara DHA ulaştı.
Bakanlık, dosyada çocukların çekirdek ve geniş aile bireyleri tarafından istismara uğradığı tespiti yapan sosyal hizmet raporlarından sonra, bölge ve merkezden çağrılan meslek uzmanlarıyla değerlendirme toplantısı yapıldı.
Uzmanlar, çocukların yargılama süreci tamamlanıncaya kadar sağlıklı psikolojik tedavi ve takiplerinin yapılması için devlet korumasına alınması gerektiği görüşünü bildirdi. Yapılan toplantıda çocukların kurumda koruma altına alınması kararı verildi.
DHA’nın ulaştığı 12 Şubat 2021 tarihli raporda, "Babaannenin çocuklarda gözlemlediğini öne sürdüğü fiziksel ve psikolojik problemlerin olmadığı tespit edilmiş, çocuklar sorulduğunda da bu fiziksel sıkıntıları yaşamadıklarını beyan etmektedir" denildi.
Dosyadaki tüm raporlar incelendi: Babaanne ile ilgili iddialar!
Kardeşler G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'nin (10), cinsel istismara uğradığı iddiasıyla Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'nda süren yargılamada dava dosyasında farklı sosyal hizmet raporları olduğu, bir kısım raporların çocukların mağduriyetinde anne ve üvey baba, bir kısım raporların ise babaannenin sorumluluğunu ortaya koyduğu belirtildi.
Tüm raporların ortak sonucu çocukların çekirdek ve geniş aile bireylerinin davranışları ve tutumları ile istismar edildiği değerlendirmesini ortaya koydu. Aile Bakanlığı ülke gündemine oturan ve sosyal medyadaki paylaşımlarla toplumsal bir olay halini alan Elmalı davasındaki tüm bilgi, belge ve verileri değerlendirerek, iki küçük çocuğun devlet koruma alınması kararı verdi.
Babaanne tarafından istismara maruz kaldılar!
Uzman psikolog Deniz Karasapan'ın hazırladığı, çocukların, babaanne G.S.'nin 'Mıınchausen by proxy' (Bir başkasına yüklenen yapay bozukluk) denilen bir istismar çeşidine maruz kaldığına kanaat getirerek, çocukların babaanne yanından alınarak yaşlarına ve durumlarına uygun bir kuruma yerleştirilmesini önerildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın iki çocuğun devlet korumasına alınması talebi de dün mahkemece kabul edildi ve çocuklar, babaannelerinin yanından alınarak bakanlığa bağlı kuruluşa yerleştirildi. Raporda şu ifadelere yer verildi:
* Babaanne G.S.'nin sürekli, çocukların yaşadıkları deneyime bağlı olarak ortaya çıkan fızyolojik ve psikolojik sorunlardan yakınmakta olduğu ve sık sık çocuklar için tıbbi bakım alabileceği farklı kuruluşlara müracaat ettiği gözlenmiştir. İlk görüşmelerde babaannenin çocukların yaşadığı olaylara bağlı endişesinden dolayı çocukların iyilik halinden emin olma çabası içerisinde olduğu düşünülmüş olsa da travmatik olayın üzerinden neredeyse bir yıl geçmiş olmasına rağmen halen istismar olayına bağlı ortaya çıktığını iddia ettiği, ancak travmatik deneyimle alakası olamayacak semptomlar öne sürmesi, yapılan onca muayeneye rağmen çocuklarda somut bir fiziksel problem bulunamamış ve bir tanı konulmamış olması dikkat çekici bir unsurdur.
*Babaannenin öne sürdüğü psikolojik belirti sayılabilecek kabuslar, uykuda sayıklamalar, dikkat eksikliği gibi belirtilerin varlığı da yürütülen süreç boyunca net bir şekilde tespit edilememiştir. İlk görüşmelerde kabuslar gördüklerini, sık sık travmatik olay hakkında düşündüklerini beyan eden ve anne M.A.'nın gelip kendisini alması ya da babalarının zarar görmesi gibi cinsel istismar deneyimlerini içermeyen kabuslarını anlatan çocuklar, özellikle son üç ayda yapılan görüşmelerde tutarlı ve düzenli bir şekilde kabus görmediklerini beyan etmektedir. Çocukların anlattıkları kabusların içeriğinin deneyimlenen cinsel istismar eylemlerini içermiyor olması dikkat çekicidir.