Elmalı davasında babaanneden kopartan yeni rapor ortaya çıktı: Babaanne istismarı

Elmalı davasında çocuklar son olarak devlet korumasına alınmıştı. Babaannenin yanından alınmasına sebep olan rapor artaya çıktı: çocuklar babaanneleri tarafından da istismar edilmiş.

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TÜRKİYE'nin gündemine oturan Elmalı davasında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın iki kardeşle ilgili koruma kararı alması süreciyle ilgili detaylara DHA ulaştı.

Bakanlık, dosyada çocukların çekirdek ve geniş aile bireyleri tarafından istismara uğradığı tespiti yapan sosyal hizmet raporlarından sonra, bölge ve merkezden çağrılan meslek uzmanlarıyla değerlendirme toplantısı yapıldı.

Uzmanlar, çocukların yargılama süreci tamamlanıncaya kadar sağlıklı psikolojik tedavi ve takiplerinin yapılması için devlet korumasına alınması gerektiği görüşünü bildirdi. Yapılan toplantıda çocukların kurumda koruma altına alınması kararı verildi.

DHA’nın ulaştığı 12 Şubat 2021 tarihli raporda, "Babaannenin çocuklarda gözlemlediğini öne sürdüğü fiziksel ve psikolojik problemlerin olmadığı tespit edilmiş, çocuklar sorulduğunda da bu fiziksel sıkıntıları yaşamadıklarını beyan etmektedir" denildi.

Dosyadaki tüm raporlar incelendi: Babaanne ile ilgili iddialar!

Kardeşler G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'nin (10), cinsel istismara uğradığı iddiasıyla Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'nda süren yargılamada dava dosyasında farklı sosyal hizmet raporları olduğu, bir kısım raporların çocukların mağduriyetinde anne ve üvey baba, bir kısım raporların ise babaannenin sorumluluğunu ortaya koyduğu belirtildi.

Tüm raporların ortak sonucu çocukların çekirdek ve geniş aile bireylerinin davranışları ve tutumları ile istismar edildiği değerlendirmesini ortaya koydu. Aile Bakanlığı ülke gündemine oturan ve sosyal medyadaki paylaşımlarla toplumsal bir olay halini alan Elmalı davasındaki tüm bilgi, belge ve verileri değerlendirerek, iki küçük çocuğun devlet koruma alınması kararı verdi.