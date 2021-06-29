Elmalı davasına ünlülerden tepki yağıyor! Antalya'da iki kardeşe öz anne ve üvey baba istismarı
ANTALYA Elmalı davası Twitter'da #elmalıdavası etiketi ile günün bir numaralı gündemi haline gelerek tt oldu. Antalya Elmalı'da 2 kardeşin istismar edilmesi olayında yargılanan sanık anne ve üvey baba serbest bırakılınca sosyal medyadan bu duruma tepki yağdı. Yeşim Salkım, Reynmen, Sevcan Orhan, Gökhan Özoğuz, Buket Aydın ve birçok ünlü isim karara tepki gösterdi.
Antalya'da 2 kardeşin istismar edilmesi olayında flaş gelişme yaşandı. Olayla ilgili yargılanan sanık anne ve üvey baba serbest bırakıldı. Sosyal medyadan bu duruma tepki yağdı. Binlerce kişi #elmalıdavası etiketi ile karara tepki gösterdi.
Elmalı davası ile ilgili sosyal medyadan binlerce mesaj atıldı. #elmalıdavası ve #Elmalida2Cocuk etiketi ile bir milyondan fazla tweet atıldı. Olay Twitter'da TT oldu. Twitter Türkiye gündeminin ilk sırasında cinsel istismara uğrayan iki kardeş için başlatılan kampanya yer alıyor.
Yeşim Salkım: Hani siz Müslüman değil miydiniz?
Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım, Instagram hesabından paylaştığı videoda Elmalı Davası'na ilişkin yorumda bulundu. Karara çok büyük tepki veren Salkım, "Arkadaş nasıl bir döneme denk geldik, gerçekten anlayabilmiş değilim. Yahu kaç yaşında bunlar... Bunlar çocuk! Siz manyak mısınız? Bunları (anne ve üvey babayı) nasıl bırakabiliyorsunuz? Ne demeleri gerekiyor, daha ne yapmaları gerekiyor bu çocukların? Ne çizerek size anlatmaları gerekiyor? Neyi görüp de hayal edebilir bu çocuklar? Hangi hakim, hangi savcı, hangi adalet, buna evet der? Hani siz Müslüman değil miydiniz? Cuma günleri siz namaz kılmıyor muydunuz? Var mı Müslümanlıkta böyle bir şey? Allah belanızı versin topunuzun!" sözlerini kullandı.
Ünü türkücü Sevcan Orhan da anne ve babanın serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Orhan adalet sistemini eleştirdi.