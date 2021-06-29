Elmalı davasına ünlülerden tepki yağıyor! Antalya'da iki kardeşe öz anne ve üvey baba istismarı

Yeşim Salkım: Hani siz Müslüman değil miydiniz?

Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım, Instagram hesabından paylaştığı videoda Elmalı Davası'na ilişkin yorumda bulundu. Karara çok büyük tepki veren Salkım, "Arkadaş nasıl bir döneme denk geldik, gerçekten anlayabilmiş değilim. Yahu kaç yaşında bunlar... Bunlar çocuk! Siz manyak mısınız? Bunları (anne ve üvey babayı) nasıl bırakabiliyorsunuz? Ne demeleri gerekiyor, daha ne yapmaları gerekiyor bu çocukların? Ne çizerek size anlatmaları gerekiyor? Neyi görüp de hayal edebilir bu çocuklar? Hangi hakim, hangi savcı, hangi adalet, buna evet der? Hani siz Müslüman değil miydiniz? Cuma günleri siz namaz kılmıyor muydunuz? Var mı Müslümanlıkta böyle bir şey? Allah belanızı versin topunuzun!" sözlerini kullandı.