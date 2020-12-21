Elliot Page cinsiyet değiştirdi! İlk fotoğraf geldi işte yeni hali

Page fotoğrafın altına, “Kalbimin en derinlerinden teşekkür ediyorum. Sizin sevginiz ve desteğiniz en büyük hediye. Güvende kalın. Birbirinizin yanında olun. Eğer mümkünse ‘transanta’ ve ‘translifeline’i destekleyin. 2021’de görüşmek üzere. Elliot” notunu düştü.