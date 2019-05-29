Ellen Degeneres'tan yıllar sonra gelen itiraf! Üvey babasının tacizine uğramış
Dünyaca ünlü oyuncu ve komedyen Ellen Degeneres, yıllar sonra üvey babasının kendisini taciz ettiğini açıkladı.
Tüm dünyada keyifle izlenen The Ellen DeGeneres Show'un sunucusu, oyuncu ve komedyen Ellen Degeneres, yılar sonra bir itirafta bulundu. Degeneres, küçük yaşlarda üvey babasının cinsel tacizine uğradığını itiraf etti. Başarılı sunucu, babasının kendisini elle taciz ettiğini dile getirdi.
Bir sohbet programına katılan Degeneres, annesinin “çok kötü bir adam” ile evlendiğini söylerken bu adamın kendisini elle taciz ettiğini dile getirdi. Annesi Betty DeGeneres’in meme kanseri olduğunu ve bundan sonra ismi açıklanmayan adamın kendisini elle taciz ettiğini söyledi.
DeGeneres, “Annem şehir dışındayken yanıma gelerek göğüslerimde bir nodül olmadığından emin olmak istedi ve bu yüzden beni elledi. Bunu başka zamanlarda da tekrarladı” dedi.
Ellen Degeneres kimdir?
Amerikalı oyuncu ve komedyen. Stand up kariyerine Teksas'ta, küçük bir kulüpte başladı. Ellen isimli dizide başrolü oynadı. Emmy Ödülü almayı başardı.