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Eljif Elmas için dudak uçaklatan rakam!

Eljif Elmas için dudak uçaklatan rakam!

İtalyan basını, Napoli scoutlarının izledikleri Fenerbahçeli Eljif Elmas'ın yeni Hamsik olabileceğini iddia ederken sarı-lacivertlilerin genç yıldız için istediği 15 milyon euronun makul olduğunu yazdı.

Fenerbahçeli Eljif Elmas borsası yükselmeye devam ediyor. 19 yaşındaki geç yıldız İtalya'da manşetlerdeki yerini koruyor. 

Sabah gazetesinin İtalyan Corriere dello Sport'a dayandırdığı haberine göre, Elmas'ı uzun süredir takibine alan Napoli scoutlarının teknik direktör Carlo Ancelotti'ye verdiği raporda Elmas'ın takımın yeni Marek Hamsik'i olabileceğine vurgu yapılıyor.

12 yıl formasını giydiği Napoli'den geçen sezonun devre arasında Çin'e transfer olan Hamsik'in yerine genç yıldız adayı arayan İtalyan kulübü Fenerbahçe ile masaya oturmaya hazırlanıyor. 

Gazete, Fenerbahçe'nin istediği 15 milyon euronun Napoli tarafından makul bulunduğunu da belirtti. 

Atletico Madrid, İstanbul'a geldi
İnter'in de Eljif için aynı rakamlarla masada olduğunu vurgulanan haberde, Atletico Madrid, Sevilla ve Dortmund'un genç yıldızın diğer taliplileri olduğunu belirtildi. 

Akşam gazetesinde yer alan haberde ise La Liga'nın güçlü temsilcilerinden Atletico Madrid'in daha önce yaptığı 14 milyon euroluk teklifi arttırmak için İstanbul'a geldiği açıklandı. 

Sarı-lacivertlilerin Elmas'ı, serbest kalma maddesi olan 23 milyon euronun altında satmayı düşünmediği belirtildi.

180 bin euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer edilmişti
2017 yılında Rabotnicki takımından gelen 19 yaşındaki orta saha oyuncusunun Fenerbahçe ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Eljif, yetiştirme parası olarak 180 bin euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer edilmişti. 

Elmas, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 40 maçta 4 gol attı. 

Marek Hamsik ne yapmıştı?
2007 yılında 20 yaşındayken imza attığı Napoli'de 12 yıl forma giyen Marek Hamsik, çıktığı 520 maçta 121 gol atıp 109 asist yaptı. 

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