Eliz Sakuçoğlu'nun havuzda üstsüz kitap okuduğu anlar olay oldu
Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Sakuçoğlu'nun cesur paylaşımlarına yoğum ve beğeni yağdı.
Eliz Sokuçoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla dikkat çekiyor.
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Sakuçoğlu, son olarak havuzda üstsüz kitap okuduğu anları Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı.
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Sakuçoğlu'nun paylaşımlarına kısa sürede çok sayıda beğeni geldi.
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Eliz Sakuçoğlu kimdir?
Murat Boz’un sevgilisi olarak tanıdığımız Eliz Sakuçoğlu Antakya doğumludur.
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