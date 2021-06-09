Eliyle gizledi Doğu Demirkol'dan aşk bombası! Masumlar Apartmanı yıldızından ayrılmıştı
Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Farah Zeynep Abdullah'tan ayrılan Doğu Demirkol'dan aşk bombası geldi.
Popçu Mustafa Sandal, dün akşam sevgilisi Melis Sütşurup ile birlikte Etiler'deki bir mekandan çıkarken objektiflere takıldı. Sandal, kendisinden 19 yaş küçük sevgilisi Melis Sütşurup'un 32. yaş gününü kutladı.
Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sandal, "Melis'in doğum gününü kutladık. Teşekkürler arkadaşlar" ifadelerini kullandı.
32 yaşına basan sosyetik güzelin doğum günü yemeğinde ablası Simge Sütşurup ve sürpriz bir isim olan oyuncu Doğu Demirkol vardı.
Bir dönem başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile aşk yaşayan 35 yaşındaki komedyenin, mekandan Simge Sütşurup'la ayrılması dikkat çekti.