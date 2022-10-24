Elinizde eski telefon varsa zengin oldunuz! Araba fiyatına satablirisiniz
Teknoloji her geçen gün kendini güncellerken yetişmek bazen imkansız oluyor. En son çıkan telefonu almışken haftalar içinde bir üst modeli çıkıyor. Şimdilerde yüzüne bile bakmadığımız, raflarda çürüyüp giden eski telefonlar aslında servet değerinde!
Eskinin 3310'ları şimdikilerin iPhone karşı! Teknoloji her geçen gün kendini yenilerken, kullandığımız cihazlar da bir süre sonra popülaritesini ne yazık ki kaybediyor. Dev şirketler sürekli yeni modelleri piyasa sürdükçe bir üst modele sahip olmak için dünyadaki birçok kişi kıyasıya yarış içinde.
Bugün en üst model olarak aldığımız bir telefonun sadece birkaç ay içinde yeni bir modeli daha çıkıyor ve elimizdeki telefon eskiyor. Hal böyle olunca da eski telefonlar raflara kaldırılıyor. Ancak şimdi öyle bir moda var ki, bir grup eski telefonların peşine düşmüş durumda.
Evlerde unutulan eski telefonunuzu satarak para kazanmanız mümkün. Üstelik ciddi paralar verenler var.
Bu hafta bir teklif sahibi, açılmamış birinci nesil bir iPhone için orijinal fiyatının 50 katından fazla olan 39.000 $ (725 bin TL) ödedi.