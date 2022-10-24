Elinizde eski telefon varsa zengin oldunuz! Araba fiyatına satablirisiniz

Bugün en üst model olarak aldığımız bir telefonun sadece birkaç ay içinde yeni bir modeli daha çıkıyor ve elimizdeki telefon eskiyor. Hal böyle olunca da eski telefonlar raflara kaldırılıyor. Ancak şimdi öyle bir moda var ki, bir grup eski telefonların peşine düşmüş durumda.