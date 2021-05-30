Elini koyduğu yeri gören şok oldu! Can Yaman Diletta Leotta sarmaş dolaş poz verdiler!
Aralarında soğuk rüzgarların estiği öne sürülen Can Yaman ve Diletta Leotta çiftinden iddialara fotoğraflarla yanıt geldi.
Can Yaman'ın ocak ayında ünlü spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Yaman'ın kısa bir süre içinde sevgilisine ettiği evlenme teklifi çok konuşulmuştu.
Yaman, bir uçağın arkasına taktırdığı, "Diletta benimle evlenir misin? Seni seviyorum, Can..." yazılı İtalyanca sözleri Roma'da uçurtmuştu.
Yaman'la yakın zamanda nikah masasına oturması beklenen Leotta ile İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma'nın Başkan Yardımcısı Ryan Friedkin'in, geçtiğimiz haftalarda dudak dudağa görüntülendiği bir servis edilmişti.
Skandal görüntüler sonrası tüm gözler Can Yaman'a çevrilmişti.