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Elini koyduğu yeri gören şaştı kaldı! Diletta Leotta Can Yaman'ın pozları olay oldu

Elini koyduğu yeri gören şaştı kaldı! Diletta Leotta Can Yaman'ın pozları olay oldu

Aralarında soğuk rüzgarların estiği öne sürülen Can Yaman ve Diletta Leotta çiftinden iddialara fotoğraflarla yanıt geldi.

Elini koyduğu yeri gören şaştı kaldı! Diletta Leotta Can Yaman'ın pozları olay oldu

Can Yaman'ın ocak ayında ünlü spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Yaman'ın kısa bir süre içinde sevgilisine ettiği evlenme teklifi çok konuşulmuştu. 

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Elini koyduğu yeri gören şaştı kaldı! Diletta Leotta Can Yaman'ın pozları olay oldu

Yaman, bir uçağın arkasına taktırdığı, "Diletta benimle evlenir misin? Seni seviyorum, Can..." yazılı İtalyanca sözleri Roma'da uçurtmuştu.

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Elini koyduğu yeri gören şaştı kaldı! Diletta Leotta Can Yaman'ın pozları olay oldu

Yaman'la yakın zamanda nikah masasına oturması beklenen Leotta ile İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma'nın Başkan Yardımcısı Ryan Friedkin'in, geçtiğimiz haftalarda dudak dudağa görüntülendiği bir servis edilmişti.

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Elini koyduğu yeri gören şaştı kaldı! Diletta Leotta Can Yaman'ın pozları olay oldu

Skandal görüntüler sonrası tüm gözler Can Yaman'a çevrilmişti. 

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