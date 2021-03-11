Eline Kürdan battı başına gelenler doktorları bile hayrete düşürdü

İstanbul Nişantaşı'ndaki garsonluk yapan İsrafil Türkmen'in eline bir kürdan batması yüzünden başına gelenler doktorları bile hayrete düşürdü. Enfeksiyon kapan eli ameliyat edilerek alçıya alınan, 3 ay fizik tedavi gören Türkmen, "Hayatım kabusa döndü" dedi.

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İstanbul Nişantaşı'ndaki bir lokantada 37 yıldır garsonluk yapan 50 yaşındaki İsrafil Türkmen'in bir kürdan batması yüzünden başına gelenler doktorları bile hayrete düşürdü.

3 ay önce lokantaya bir müşterinin yemeğini bitirmesinin ardından masayı toplamaya başlayan Türkmen, peçete arasına sarılı olan kürdanı fark etmedi. Türkmen'in eline batan kürdan enfeksiyona sebep oldu.

"İki gün sonra elim balon gibi oldu"

Sabah gazetesine yaşadıklarını anlatan Türkmen, "Elim kanayınca, ne olur ne olmaz, pandemi sürecindeyiz diyerek, elimi sıkıp iyice kanamasını, varsa mikrobun çıkmasını sağladım. Ertesi gün elim kızardı, şişmeye başladı. Doktora gittim. Tetanos iğnesi yaptı. Ancak iki gün sonra elim balon gibi oldu. Bu kez, Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittim. Oradaki doktor kürdanın kullanılmış bir kürdan olmasından dolayı enfeksiyon kapmış olabileceğimi söyledi. Birkaç gün izleme yapacaklarını söylediler.

Bir süre sonra parmağımdaki acıdan duramaz, uyuyamaz oldum. Hastaneye gittiğimde doktorlar ameliyat edilmesi gerektiğini söyledi. Ameliyat oldum. Enfeksiyonlu bölge temizlendi. Elim 1 ay boyunca alçıda kaldı. 25 gün süresince elimi doktorlarımın verdiği sıvıyla temizledim. Fizik tedavi gördüm. Yaklaşık 3 ay boyunca işime gidemedim. Bir kürdan hayatımı kabusa çevirdi. Şimdi yavaş yavaş elim, parmaklarım normale döndü. Yaşadığım bu acı dolu sürecin ardından vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen kullandığınız kürdanları peçeteye falan saklamayın. Açıkta görünür yerde olsun ki, benim başıma gelenler başka birinin başına gelmesin" dedi.

"Ölüme kadar götürebilir"

Medipol Mega Hastanesi Tıp Fakültesi Hastanesi Öğretim Üyesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bahadır Ceylan, "Kürdan, çivi, cam kırığı, ağaç kıymığı gibi yabancı maddeler enfeksiyonların deri altına geçmesinde önemli rol oynar. Mikroplar o cisim aracılığı ile deri altına girip orada enfeksiyon oluşturabilirler. Özellikle kullanılmış kürdan, bu anlamda çok tehlikedir. Zira, insanın ağız ve diş aralarında birçok mikroorganizma barınır. Bu da kürdan yoluyla başka birisine geçerse ölüme götürebilir. Basit bir çivi batmasından bacağı kesilen insanlar olabiliyor" dedi.