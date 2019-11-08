Elindeki plastik şişelerle 7-24 yaşamak zorunda yoksa kendine zarar veriyor

Ellerini sürekli ısırmaya başladı

Serdal Maden ve Asiye Maden’in 7 yaşındaki çocukları Yusuf, 1,5 yaşındayken vücudunda morluklar oluşana kadar kendini tokatlıyordu. Yusuf bir süre sonra da ellerini ve kollarını sürekli ısırmaya başladı.