Elim ve ayağım uyuşuyor hastalık belirtisi mi karpal tünel sendromu olabilir!

Karpal Tünel Sendromu nedir?

Karpal Tünel Sendromu(KTS) bilekte, elde ve parmaklarda ortaya çıkan karıncalanma, uyuşma, iğnelenme, yanma ve ağrı atakları ile karakterize bir sendromdur. Kadınlarda, erkeklere göre üç kat daha sık rastlanır. Hemen her yaşta görülse de, 40-60 yaşlar arasında daha fazla görülür. Karpal tünel sendromu, her iki elde de görülür ancak çok kullanılan elde daha baskındır. Toplumda yaygınlığı ise yüzde 3 ile yüzde 14 arasında değişmektedir. Karpal tünel sendromu median sinirin bilekte karpal tünelden geçerken bu tünel içinde kronik (aylar-yıllar süren) basısı ile meydana gelir.