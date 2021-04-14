Elim ve ayağım uyuşuyor hastalık belirtisi mi karpal tünel sendromu olabilir!
Gece uyurken ya da sabah uyandığınızda parmaklarınızda uyuşmalar oluyorsa karpal tünel sendromuna yakalanmış olabilirsiniz. İlerlemiş vakalarda tek çözüm ise cerrahi.
El ve ayaklarda uyuşma hissi, yaşam kalitesini etkileyen bir sağlık sorunu. Uyuşmanın sebepleri farklı olsa da en çok karşılaşılan sorun karpal tünel sendromu oluyor.
Karpal tünel sendromunda durum kötüleştikçe kas güçsüzlüğü de ekleniyor ve hastalar ellerinden bardak çatal gibi eşyaları düşürdüklerinden, ince el becerisi K isteyen işleri yapamadıklarından yakınırlar.
Karpal Tünel Sendromu nedir?
Karpal Tünel Sendromu(KTS) bilekte, elde ve parmaklarda ortaya çıkan karıncalanma, uyuşma, iğnelenme, yanma ve ağrı atakları ile karakterize bir sendromdur. Kadınlarda, erkeklere göre üç kat daha sık rastlanır. Hemen her yaşta görülse de, 40-60 yaşlar arasında daha fazla görülür. Karpal tünel sendromu, her iki elde de görülür ancak çok kullanılan elde daha baskındır. Toplumda yaygınlığı ise yüzde 3 ile yüzde 14 arasında değişmektedir. Karpal tünel sendromu median sinirin bilekte karpal tünelden geçerken bu tünel içinde kronik (aylar-yıllar süren) basısı ile meydana gelir.
Tipik olarak karıncalanma, uyuşma, iğnelenme, yanma, ağrı belirtileri hasta sabah uyandığında veya uyku sırasında ortaya çıkar. Ayrıca hastalar ellerinde bir tür şişme duyusu da algılar. Bu belirtiler, elini sallama, ovalama, parmaklarını açıp kapama gibi hareketler ile kısmen hafi er veya kaybolur. Biraz işe güce giriştikten bir süre sonra da uyuşukluk kaybolur.