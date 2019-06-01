Elif Şafak Mahrem kitabı hakkında ilk kez konuştu: Çocuk tacizi ve pedofili...
Abdullah Şevki'nin Zümrüt Apartmanı adlı kitabının ardından Elif Şafak'ın Mahrem adlı kitabında da pedofili ifadelerin yer aldığının ortaya çıkması, gündemi sarsmıştı. Şafak, tepkiler üzerine kitabını savunarak açıklamalarda bulundu.
Zümrüt Apartmanı skandalının ardından bu kez Elif Şafak'ın Mahrem kitabında küçük bir çocukla cinsel ilişkinin ayrıntılı şekilde tasvir edildiği ortaya çıkınca günlerce konuşulmuştu. Türkiye hakkındaki söylemleriyle bir dönem oldukça eleştiri konusu olan Elif Şafak, sosyal medyanın hala dilinde dolanan Mahrem adlı kitabı hakkında ilk kez konuştu.
Şafak, BBC'ye verdiği röportajda 'Mahrem' romanındaki bazı ifadelerin 'çocuk tacizi ve pedofiliyi özendirdiği' iddiasıyla sosyal medyada başlatılan kampanya konusunda ''Okumadan ileri geri laflar sarfediyorlar." diyerek şu ifadeleri kullandı;
Pedofiliyi savunmak..: "Ben edebiyatçı olarak kurbanın yanında yer alıyorum, onun gözünden anlatıyorum. Pedofiliyi savunmak söz konusu değil, bu tür 'linç kampanyaları' sonunda sansür ve otosansüre yol açıyor."
Zor bir tünelden geçiyoruz: Elif Şafak, ayrıca Türkiye'de gazeteci, sanatçı, yazar ve akademisyenler için hayatın zorlaşmasını değerlendirirken "Çünkü çok büyük bir antidemokratik, hukuksuzlukların, haksızlıkların yaşandığı bir tünelden geçiyoruz biz" dedi.