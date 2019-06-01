Elif Şafak Mahrem kitabı hakkında ilk kez konuştu: Çocuk tacizi ve pedofili...

Zor bir tünelden geçiyoruz: Elif Şafak, ayrıca Türkiye'de gazeteci, sanatçı, yazar ve akademisyenler için hayatın zorlaşmasını değerlendirirken "Çünkü çok büyük bir antidemokratik, hukuksuzlukların, haksızlıkların yaşandığı bir tünelden geçiyoruz biz" dedi.