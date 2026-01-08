Elif Kumal'ın sır ölümünde şok detay! Son konuşması çıktı, akıllı saat detayı...
Balıkesir'in Erdek ilçesinde erkek arkadaşı ile kamp yaptığı sırada kıskançlık tartışması yaşayan Elif Kumal'ın otomobili ile bölgeden uzaklaştığı iddia edilmişti. Genç kadının aracıyla birlikte Yukarıyapıcı Göleti'ne düştüğü ortaya çıkarken, soruşturma da genişledi. Şüpheli erkek arkadaş Enis G.'nin ifadesinin ardından detaylı inceleme yapıldı. Elif'in kamp bölgesinden ayrıldıktan sonra Enis G.'nin koşmaya başladığı kolundaki akıllı saatindeki nabız yükseklikleriyle örtüştü.
27 Aralık günü Kapıdağ Yarımadası Yukarıyapıcı Göleti yakınlarında Elif Kumal ve Enis G. kamp yapmak istedi. İki sevgili kamp yaptığı sırada kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı. Duruma sinirlenen Kumal, iddiaya göre aracını alarak bölgeden uzaklaştı. Otomobil ile kayıplara karışan kadın saatler geçmesine rağmen bir türlü bulunamadı. Kumal'ın bulunması için ekipler 8 gün boyunca adeta seferber oldu.
CANSIZ BEDENİ 8 GÜN SONRA BULUNDU
Genç kadının cansız bedeni 8 gün sonra Yukarıyapıcı Göleti'nde bulunan aracın içinden çıktı. Kumal'ın ölüm nedeni suda boğulma olarak belirlendi. Erkek arkadaşı Enis G.'nin durumu hemen jandarmaya haber vermemesi şüpheleri üzerine çekti, incelemeler derinleşti.
İFADESİ DETAYLI OLARAK İNCELENDİ
Elif'in otomobilinin lastiklerinin patlak olması, alt muhafaza parçasının da göl kenarında bulunmasıyla 33 yaşındaki kadının kaza nedeniyle gölete düşmüş olabileceği ihtimalini öne çıkardı.
Olaydan hemen sonra Jandarma'yı aramadığı için gözaltına alınan erkek arkadaşı Enis G.'nin ifadesi de soruşturma birimleri tarafından detaylı olarak incelendi.