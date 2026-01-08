Elif Kumal'ın sır ölümünde şok detay! Son konuşması çıktı, akıllı saat detayı...

27 Aralık günü Kapıdağ Yarımadası Yukarıyapıcı Göleti yakınlarında Elif Kumal ve Enis G. kamp yapmak istedi. İki sevgili kamp yaptığı sırada kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı. Duruma sinirlenen Kumal, iddiaya göre aracını alarak bölgeden uzaklaştı. Otomobil ile kayıplara karışan kadın saatler geçmesine rağmen bir türlü bulunamadı. Kumal'ın bulunması için ekipler 8 gün boyunca adeta seferber oldu.