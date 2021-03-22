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Elfin Tataroğlu canlı yayında Pınar Hacıbektaşoğlu'nu ağlattı

Habertürk'te Kübra Par ile Açık ve Net'e konuk olan Elfin Tataroğlu, söyledikleri ile bir diğer konuk Pınar Hacıbektaşoğlu'nun duygu dolu anlar yaşattı.

Habertürk'te Açık ve Net programında Kübra Par'ın konukları Elfin Tataroğlu ve Pınar Hacıbektaşoğlu arasında yaşanan diyalog, duygu dolu anlara neden oldu. 

Tataroğlu, konuşmasına nevruz ile başlayan Hacıbektaşoğlu hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Ben, bir kadın farkı olsun diye şunları söylemek istiyorum. Biz Pınar Hanım ile çok yayınlara katıldık, gergin yayınlar da oldu. Ben de bu 21 Mart gününde bir bahar dalı uzatmak istiyorum Pınar Hanım'a. Benim rencide edildiğim birçok yayında ilk olarak Pınar Hanım beni aramıştır. Övgüyü gizli eleştiriyi kamu önünde yaparlar ama ben bu ikisini de kamu önünde yapmak istiyorum. Gerçekten vicdanın hakkını verebilen isimlerdendir Pınar Hanım."

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