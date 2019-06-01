Eleştirilere mayolu cevap vermişti! Serel Yereli takipçilerini kızdıracak!
Bodrum Masalı dizisiyle tanınan Serel Yereli, sosyal medyadan aldığı eleştiriler için öyle bir yorum yaptı ki takipçilerini kızdıracak.
Yayınlandığı zaman büyük yankı uyandıran Bodrum Masalı dizisinin yıldız oyuncusu Serel Yereli, sosyal medyada takipçilerinin ağır eleştirilerine maruz kalmıştı ve eleştirilere mayolu fotoğrafıyla cevap vermişti. Yereli'nin aldığı eleştiriler ise kiloları hakkındaydı.
Yereli, kariyerine oyunculuk ile adım atmıştı ama aklında hep şarkıcılık vardı. Albüm çıkarmak istediğini söyleyen genç oyuncu, albüm çalışmaları için Londra'ya gitmişti. Londra'dan kısa süreliğine Türkiye'ye dönen Serel Yereli Türkiye'de bir mekandan erkek arkadaşı ile çıkarken görüntülendi.
Serel Yereli, mekan çıkışı fotoğraflarının çekilmesiyle utangaç tavırlar sergiledi. Kendisini görüntüleyen habercilere "Lütfen çekmeyin, istemiyorum" şeklinde tepki gösteren oyuncu, "Sosyal medyadaki paylaşımlarınız çok yorumlanıyor. Gelen tepkilere ne söylemek istersiniz?" şeklindeki soruya, "İnsanlara ne diyebilirim ki? Ağzı olan konuşuyor" cevabını verdi.
Serel Yereli'ye bir takipçisi sosyal medyada, ''İyice şişko oldun. Patates gibisin. Şarkı söylerken itici görünüyor'' şeklinde bir yorum yapmıştı.