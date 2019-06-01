Eleştirilere mayolu cevap vermişti! Serel Yereli takipçilerini kızdıracak!

Yereli, kariyerine oyunculuk ile adım atmıştı ama aklında hep şarkıcılık vardı. Albüm çıkarmak istediğini söyleyen genç oyuncu, albüm çalışmaları için Londra'ya gitmişti. Londra'dan kısa süreliğine Türkiye'ye dönen Serel Yereli Türkiye'de bir mekandan erkek arkadaşı ile çıkarken görüntülendi.