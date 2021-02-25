Elenen Yiğit Oruçoğlu demediğini bırakmadı ''Survivor'dan iki kişi vardı ki...''
Survivor 2021'den elenen Yiğit Oruçoğlu, Öykü Çelik ve Çağrı Atakan'ı kastederek olay sözler söyledi. Favorisini de açıkladı.
Survivor'da kritik eleme konseyinde adaya veda eden isim, ünlüler takımından oldu. Survivor Yiğit, elemenin ardından açıklamalar yaptı. Ünlüler takımında egosal sıkıntılar olduğunu söyleyen Survivor Yiğit, şunları söyledi:
"Kimse kimseyi alttan almıyordu. Herkes kendi dediklerini savunuyordu. Odak da bu yüzden dağılıyordu oyunlarda. Bu tarz sıkıntılar düzelmediği sürece oyun grafiği inişli çıkışlı olacak bence."
Survivor'da favori isimlerini de açıklayan Yiğit şunları söyledi:
"Adaya daha yeni geldim. Benim değerlendirilecek performansım, orada 45 gün kalan kişilere göre daha oluşmamıştı.''
''Benden önce gitmesi gereken kişiler, mesela kadınlarda Öykü'nün performansı çok zayıftı bakacak olursak. Erkeklerde Çağrı abi. Bu isimler benden önce gidebilirdi.''