Elenen Masterchef Mustafa Aydın jüriyi bombayıp çekti gitti edepsiz cuma paylaşımı

-Üzgünüm keşke tabak yapamasaydım da gitseydim. Burda Alican'ın hiç bir şekilde tabağı benim tabağımın önüne geçemezdi. Burda görselliğe önem vermiyorsanız niye benden görsel bir şey istediniz. Keşke ben buraya başvurmasaydım, kimse beni tanımasaydı.

Mustafa Aydın'ın elendiğinde jüriye söyledikleri - video

