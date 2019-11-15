Elenen Masterchef Mustafa Aydın jüriyi bombayıp çekti gitti edepsiz cuma paylaşımı
Masterchef Türkiye'den elenen Mustafa Aydın karar açıklanınca söyledikleri ile herkesi şoke etti. Mustafa Aydın'ın instagramındaki edepsiz paylaşımı tepki çekmişti.
Masterchef elemesinde Mustafa Aydın, Ekin, Yasin ve Alican ile elemeye çıkmıştı. Şefler 'yılan balığı şiş' yemeği pişirmelerini istedi. Elemede Ekin ve Yasin potadan ilk kurtulan isimler oldu. Mustafa ve Alican ise son ikiye kaldı. Mustafa elenmeyi hiç beklemiyordu. Haliyle ismi açıklanınca büyük şok yaşadı.
Alican henüz şeflerden yorumunu alıp kulise gönderilmeden önce Mustafa hemen patlama yaptı. Şefler, 'önce arkadaşınla vedalaş' diyerek Mustafa'nın hızını kesti. Mustafa Aydın bunun üzerine istemeyerek de olsa dönüp Alican ile vedalaştı. Sonrasında yaşananlar ise Masterchef'te bugüne kadar hiç yaşanmadı.
Elenen Mustafa'dan şoke eden açıklama
Masterchef'ten elenmeyi beklemeyen Mustafa, giderken şefleri bombaladı. Mustafa vedasında jüriye karşı şunları söyledi:
-Beklemiyordum. Alican'ın tabağı benim tabağımdan iyi değildi. herşey eksikti. Bana 4 tane soğan söylediniz. Defne yaprağı da yoktu.
-Üzgünüm keşke tabak yapamasaydım da gitseydim. Burda Alican'ın hiç bir şekilde tabağı benim tabağımın önüne geçemezdi. Burda görselliğe önem vermiyorsanız niye benden görsel bir şey istediniz. Keşke ben buraya başvurmasaydım, kimse beni tanımasaydı.
Mustafa Aydın'ın elendiğinde jüriye söyledikleri - video